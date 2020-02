Im vergangenen Jahr kauften zwei Drittel der Belgier online ein: Sehr beliebt bei Jüngeren

Junge Menschen kaufen mehr online ein als ältere Menschen. Bis zum Alter von 44 Jahren kaufen etwa 80% der Bevölkerung online ein. Bei den 45- bis 54-Jährigen liegt der Anteil noch immer bei 68%. Danach sinkt sie in der Altersgruppe der 65-74-Jährigen stark auf 34%.

Außerdem kaufen Männer ab 55 Jahren mehr online ein als Frauen. Der Anteil der Haushalte mit Internetzugang stieg 2019 weiter auf 90%.

Auch hier sind die Prozentsätze je nach Region unterschiedlich. In Flandern haben 92% der Haushalte Zugang zum Internet, während in Brüssel 89% Zugang haben. In Wallonien haben nur 87% der Haushalte Zugang zum Internet.

Die Statbel-Umfrage zeigt auch eine Zunahme der Nutzung des so genannten E-Government. Im vergangenen Jahr haben 45 % der Belgier nach Informationen auf einer Regierungswebsite oder einer mobilen Anwendung gesucht. Etwa 40% geben an, dass sie amtliche Formulare auf einer Behörden-Website ausgefüllt und eingereicht haben.