Es gibt noch immer zu wenig Zellen im Jugendstrafvollzug unseres Landes. Das klagt die Staatsanwältin von Halle-Vilvoorde, Ine Van Wymersch, an. Am vergangenen Wochenende wurden sechs Jugendliche im Rahmen einer Drogenfahndung verhaftet, doch der Jugendrichter musste sie wieder freilassen, da in keiner Jugendvollzugsanstalt Platz war.