Belgiens Außen- und Verteidigungsminister auf Münchner Sicherheitskonferenz

Außen- und Verteidigungsminister Philippe Goffin (MR) ist zur Sicherheitskonferenz nach München gereist. Er nimmt dort an einem Treffen der Länder teil, die an der internationalen Koalition gegen die Terrorgruppe IS unter Führung der Vereinigten Staaten beteiligt sind. Das Treffen findet am Rande der dreitägigen Sicherheitskonferenz in der bayerischen Stadt statt. Auf der MSC diskutieren führende Politiker vor allem über aktuelle sicherheitsrelevante Krisen.