Bpost stellt Brief- und Paketsendungen nach China ein

"Wir bitten unsere Kunden, ihre Briefe und Pakete nach China vorübergehend nicht mehr in Postämtern oder an -stellen abzugeben", so das Unternehmen an diesem Samstagmorgen.

Bpost beobachte die Situation kontinuierlich und werde ihre Kunden informieren, sobald eine Wiederaufnahme der Sendungen möglich sei, hieß es weiter.

Ein wichtiger Hinweis: Der Zustelldienst für eingehende Sendungen wird weiterhin für Pakete und Briefe aus China bedient.

Die (betrieblichen) Flugunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus betreffen alle Postdienste in Europa und anderswo. Mehrere Betreiber haben auch schon die Aussetzung ihrer Lieferungen nach China angekündigt, darunter Deutschland, Schweden, Spanien, Dänemark, Serbien, Griechenland, die Vereinigten Staaten und weitere.