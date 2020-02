Geens gibt auf: PS will nicht mit der N-VA regieren

Der flämische Christdemokrat Koen Geens (CD&V) ist am Freitagabend, früher als erwartet, als königlicher Beauftragter zurückgetreten. Er bot dem König seinen Rücktritt an, weil die PS deutlich erklärt hatte, "dass sie sich in diesem Moment - und ich denke, das ist endgültig - nicht mit einer anderen Partei an den Tisch setzen wolle", sagte der Vizepremierminister. Diese andere Partei, das ist natürlich die flämische nationalistische N-VA. Der König wird am Montag wieder Konsultationen aufnehmen, läßt das Königshaus wissen.