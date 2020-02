"Was jetzt?" fragen sich belgische Zeitungen an diesem Samstag

Die Krise ist am Dampfen, findet auch Indra De Witte von Het Belang van Limburg, nachdem der PS-Vorsitzende Paul Magnette die Regierungsbildung am Donnerstag erneut zum Kochen gebracht hatte, indem er die Tür vor Bart De Wevers Nase mit einem klaren "j'en ai marre" zuschlug.

Wenn selbst der ewig stoische Koen Geens mit seinem legendären Optimismus das Handtuch wirft, ist es wirklich vorbei. Wer einmal von einer Regierung geträumt hat, in der die größten Parteien beiderseits der Sprachgrenze am Tisch sitzen, wacht vielleicht langsam auf. Das wird nicht passieren. Wenn bald Wahlen anstehen, hat Geens den elegantesten Ausweg für die traditionellen flämischen Parteien im Allgemeinen und seine eigene CD&V im Besonderen gefunden. Wer kann dem flämischen Volk schließlich vorwerfen, nicht alles versucht zu haben, um aus dieser Krise herauszukommen? Die Rechnung für das Scheitern wird zweifellos Magnette in Rechnung gestellt. Niemand will zurück an die Wahlurne gehen, aber es ist allmählich unvermeidlich geworden. Die einzige Partei, die in diesem traurigen Szenario ohne Sorgen lachen kann, ist der rechtsextreme Vlaams Belang. Denn geben Sie es zu: Wie oft erhält eine rechtsextreme Partei ein so großes Geschenk von der „Parti Socialiste“?

Gibt es noch einen Weg, der nicht zu Neuwahlen führt? Das fragt sich Peter Mijlemans in Het Nieuwsblad. Nichts ist tot, bevor es nicht begraben ist. Keine Partei, außer dem Vlaams Belang, will Neuwahlen. Nicht einmal die PS, obwohl es der Partei egal sein kann. Sie ist der einzige große Spieler, der laut Umfragen keine Prügel einstecken wird. Obwohl das niemand will, arbeiten die Parteien bereits seit dem Abend des 26. Mai auf Neuwahlen hin. Was dominiert hat, war, sich gegenseitig zu beschädigen. In der Hoffnung, dass die Sackgasse - jetzt 265 Tage - in die Schuhe eines Gegners geschoben werden kann.

Auch Geens versuchte das noch, indem er die PS der Blockade beschuldigt. Das kann man genauso gut von der MR sagen, die keine Staatsreform will. Von der CD&V, weil sie die N-VA nicht loslassen will. Oder von der N-VA, die außerhalb ihres eigenen Parteiprogramms wenig auf den Tisch gelegt hat. Das Problem ist, dass sie nach den Wahlergebnissen weiterhin ununterbrochen Kampagne gegeneinander geführt haben. Vorgezogene Wahlen lösen das Problem des gegenseitigen Misstrauens und des Einigelns in die eigene Rechthaberei nicht.