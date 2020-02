Dennis richtet Schaden in Zelzate an

Dennis, nun offiziell auch ein belgischer Sturm, hat in Ostflandern bereits eine Reihe von Schäden verursacht. Mehrere ostflämische Rettungsdienste melden dies. In Zelzate wurden beispielsweise Bretter von einem Turm weggeblasen. Der Schützenturm auf dem Marktplatz in Zelzate war bereits am vergangenen Wochenende durch den Sturm Ciara beschädigt worden, und am Samstagabend wurden mehrere Bretter des Turms von 1927 weggeblasen. Da Trümmer herunterkamen, wurde ein Teil des Marktplatzes für den gesamten Verkehr gesperrt.