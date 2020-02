Geens äußert sich in der VRT besonders bitter über die politische Situation in Belgien

Und er ist besonders unglücklich über die Berichterstattung über seine Partei. "Meine Partei ist die beste Partei, die es gibt. Alle schreiben jetzt, dass die flämischen Christdemokraten von der CD&V den Schlüssel in der Hand halten, aber wir sind erst sechs Monate nachdem sie begonnen haben, erstmals aktiv beteiligt worden. Wir sind kein Passepartout, wir sind nicht der Wischlappen der Wetstraat."

"Wenn man reden will, muss man über die ethischen und die Reform-Fragen sprechen. Unser Land wird nicht überleben, wenn wir uns in diesen Reform-Fragen nicht gründlich einigen. Dass muss nicht jetzt sein, aber bis zu den nächsten Wahlen. Doch wer jetzt auf Neuwahlen setzt, weil Koen Geens gesagt hat, dass lila-gelb nicht möglich ist, spielt mit dem Schicksal dieses Landes und stellt die CD&V auf eine harte Geduldsprobe. Ich bin nicht wütend, dass man mir in den Rücken schießt, solange man mir nicht in den Kopf schießt, denn dann bin ich tot. Ich fühle mich nicht persönlich angegriffen, aber wer meine Partei angreift, wird auf meinen Widerstand stoßen", so Geens sichtlich erbost.