Mit "You don't know" erzielte Milow 2006 einen riesen Hit. Drei Jahre später gelang ihm auch der internationale Durchbruch. Das ist jetzt gut zehn Jahre her. Zeit für Milow, auf seine Karriere zurückzublicken, und das tat er am gestrigen Samstagabend mit einem Konzert in der Lotto-Arena in Antwerpen. Mit seiner Gitarre und seiner Band, aber auch mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra.