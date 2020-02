Bart De Wever (N-VA) plädiert für flämische Front. Open VLD und CD&V lehnen "Kriegssprache" ab

"Wenn die Flamen nicht auf die Bremse treten, bekommen wir eine belgische Regierung ohne Mehrheit in Flandern“. Angesichts der Wahlergebnisse in Flandern "ist es nicht zu rechtfertigen, dass flämischen Christdemokraten und Liberale in eine linke flämische Regierung einsteigen", warnt Bart De Wever und fordert die anderen flämischen Parteien auf, "sich nicht zu beugen".

Es wäre "schwer zu verstehen", dass die Open VLD und CD&V, Koalitionspartner der N-VA in der flämischen Regierung, "das verraten, was sie im Koalitionsabkommen der flämischen Regierung vereinbart haben", warnt der Parteivorsitzende der flämischen Nationalisten.