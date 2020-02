VRT tritt mit Hooverphonic beim 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam an

Die flämische Band Hooverphonic wird Belgien im kommenden Mai beim Eurovision Song Contest vertreten. Heute wurde ihr Song „Release Me" online veröffentlicht. Dieses Jahr ist der flämische öffentlich-rechtliche Sender VRT an der Reihe, einen Song für den Contest auszuwählen. Der 65. Eurovision Song Contest wird vom 12. bis 16. Mai 2020 in der Ahoy-Arena in der niederländischen Stadt Rotterdam stattfinden. VRT wird den Wettbewerb im nächsten Jahr auch organisieren, wenn Hooverphonic den Contest gewinnt!