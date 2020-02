Coronavirus: Belgier durften niederländisches Kreuzfahrtschiff verlassen

Dort durften auch die Belgier an Land gehen, doch der Flug, mit dem sie nach Europa zurückkehren sollten, wurde aus Vorsicht gestrichen. Letztlich hatte doch einer der Gäste der „MS Westerdam“ das Coronavirus. Die Maschine sollte in Malaysia starten.

Daraufhin wurden in einem Labor in Malaysia alle Tests der in Kambodscha von Bord gegangenen Kreuzfahrtpassagiere ein weiteres Mal untersucht. Danach erwies sich, dass keiner der Belgier infiziert war. Kurz zuvor konnten bereits zwei Landsleute die „MS Westerdam“ verlassen und nach Belgien zurückkehren. Ein elfter Belgier bleibt an Bord, denn er gehört zur Mannschaft dieses Kreuzfahrtschiffs.

Am Montag allerdings befanden sich die acht Belgier noch in einem Hotel in Pnom Phen, der kambodschanischen Hauptstadt. Dort beraten sie sich mit ihrem Reiseveranstalter darüber, wie sie von dort aus nach Belgien reisen können. Dabei werden sie von der belgischen Botschaft unterstützt.