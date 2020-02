Ehemalige Kumpel demonstrierten in Brüssel für gerechtere Renten

Diese Demonstration war eine Folge einer ähnlichen Aktion, die am 4. Dezember 2019 vor dem Bundesrentenamt in Brüssel stattfand. Auch damals waren hunderte Ex-Kumpel aus den Zechen von Limburg in die Hauptstadt gekommen, um zu fordern, dass ihre Renten neu berechnet werden, denn diese seien nicht korrekt.