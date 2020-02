Kim Clijsters: Comeback gelungen, erstes Spiel aber verloren

Kim Clijsters bestritt am Dienstag ihr erstes Profimatch seit sieben Jahren. Beim WTA-Turnier in Dubai unterlag sie der Spanierin Garbine Muguruza (WTA-16) in zwei Sätzen 2:6 und 6:7. Clijsters, inzwischen 36 Jahre alt und dreifache Mutter, wurde im Laufe der Partie immer stärker und zeigte trotz einer Niederlage, dass sie noch einiges in Petto haben könnte.