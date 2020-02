Sackgasse in Sachen Regierungsbildung: Bart De Wever glaubt nicht mehr an Belgien

An das heutige Belgien glaube er nicht mehr, so Bart De Wever am Dienstagmorgen gegenüber VRT NWS und er könne sich auch nicht vorstellen, dass überhaupt noch jemand an Belgien glaube: „Das ist eine Phantasiegeschichte, denn die Parteien, die man dazu nötig hat, werden sich darin nicht engagieren. Die Frage lautet denn auch, wo die Tatkraft einer solcher Regierung ist.“