Umweltzonen: Gent will ausweiten, Antwerpen legt erste Zahlen vor

Seit dem 1. Januar 2020 gelten in Gent und in Antwerpen strengere Regeln. So dürfen seit dem nur noch Dieselwagen, die der Euro-Schadstoffnorm 4 entsprechen. Das betrifft im belgischen Bundesland Flandern rund 17 % aller PKW, die dieser Norm nicht mehr entsprechen. Das sich Umweltzonen in gewisser Weise lohnen - auch finanziell, zeigen konkrete Zahlen, die die Stadt Antwerpen jetzt zum ersten Mal vorlegte. Demnach wurden im Januar rund 14.000 Verstöße gegen die Regelungen in der Umweltzone registriert, die geahndet werden. Gleichzeitig konnte der Ausstoß von Ruß in die Umluft um 22 % gesenkt werden, der Feinstaubausstoß um 10 % und die Stickstoffoxyde um 12 %.