AA Gent spielt gegen AS Roma - Papst schüttelt Vereinsmaskottchen die Hand

Am Vortag der Europa League-Begegnung zwischen AA Gent und AS Roma in der italienischen Hauptstadt baten auch die Fans aus Belgien den Fußballgott im Beistand. Im Rahmen einer Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan gelang es einigen AA Gent-Fans und dem Vereinsmaskottchen in der typischen Indianerverkleidung, diesen per Handschlag zu grüßen. Ob das aber dabei helfen kann, gegen AS Roma zu bestehen, muss abgewartet werden…