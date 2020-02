Belgiens einziger "britischer" Kreisverkehr fällt Straßenarbeiten zum Opfer

In der Ortschaft Schilde in der Provinz Antwerpen regelte Belgiens einziges „britisches“ Verkehrsschild einen Kreisverkehr, der linksherum umfahren werden musste. Diese einzigartige Verkehrsregelung steht aber jetzt kurz vor dem Aus. Die Fahrtrichtung der Cirkellaan, an der sich dieser Kreisverkehr befindet, wird im Zuge von Baumaßnahmen geändert. Mit dem Brexit hat das also nichts zu tun…