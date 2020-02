Erste Sitzung der Ratskammer zur Vorbereitung des Brüsseler Terrorprozesses vertagt

Im Justizpalast von Brüssel fand am Dienstagmorgen unter massiver Polizeibewachung die erste Sitzung der Ratskammer zur Vorbereitung des Prozesses um die Terroranschläge auf Brüssel und den Flughafen in Zaventem am 22. März 2016 statt. Doch diese Sitzung, bei der eigentlich festgelegt werden sollte, welche Verdächtigen vor dem Richter erscheinen müssen, wurde quasi direkt vertagt. Die Anwälte einiger Verdächtiger fordern zusätzliche Untersuchungen.