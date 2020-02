Kaffee aus Diest und andere neue geschützte flämische Regionalprodukte

Kaffeeröster Stroobants aus Diest in der Provinz Flämisch-Brabant ist seit rund 100 Jahren am Markt. Erst jetzt wird dem Unternehmen das flämische Label eines regional geschützten Produkts zuerkannt. Stroobants-Kaffee ist in der Umgebung von Diest ein sehr beliebtes Produkt, womit schon eine der Bedingungen erfüllt war.