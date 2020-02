Pioniere? In Aalst ziehen elektrisch angetriebene Fahrzeuge einige Karnevalswagen

Die älteste Karnevalsgruppe der flämischen Fastnachtshochburg Aalst in der Provinz Ostfkandern, die Gesellschaft „Lotjonslos“ (Foto), wird dieses Jahr am Karnevalssonntag als erste Gruppe ihrer Art ihre Karnevalswagen elektrisch bewegen. Was letztes Jahr noch mit der Unterstützung der Stadt getestet wurde, geht dieses Jahr auf eigene Kraft weiter. „Lotjonslos“ hofft jetzt auf Nachahmer in den kommenden Jahren.