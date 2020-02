Ultimas: Auch die Verleihung der flämischen Kulturpreise verlief nicht ohne Zwischenfälle

Ultima Letteren für die Schriftstellerin Rachida Lamrabet für deren Roman „Vertel het iemand“ („Erzähl es jemandem“), ein Buch über einen französisch-marokkanischen Zeichner, der im Ersten Weltkrieg an die Front ziehen muss.

Ultima Film: Emma De Swaef und Marc James Roels für verschiedene Animationsfilme für die Werbung und für den Zeichentrickfilm „Ce magnifique gâteau“ über die Kolonialgeschichte unseres Landes. De Swaef sitzt übrigens als eine der wenigen Frauen aus dem Filmgeschäft überhaupt in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die u.a. die Oscars vergibt.

Der Ultima für Musik geht nicht an Musiker oder Band und Ensembles, sondern an das Musikzentrum De Centrale in Gent, wo Musikern aus allen Genres und verschiedenster Herkunft eine Bühne geboten wird. Diese Initiative organisiert auch Workshops und beherbergt eine Musikschule für Welt- und Folkmusik.

Ultima für Bildende Kunst: Walter Swennen, ein Künstler, der in vielen Stilen zuhause ist, dessen Basis aber eine von Anarchie und Humor durchzogene Malerei ist. Swennen gab sein Preisgeld der Arbeiterpartei PvdA mit der Begründung: „Das ist Geld von uns allen, also sollten wir das wieder einsetzen.“

Der Ultima für Bühnenkünste ging an das Szenografen- und Bühnenbauer-Duo Jozef Wouters und Menno Vandevelde bzw. an deren Werkstatt „Decoratelier“. Hier entstanden die Bühnenbilder für einige vielbeachtete Theaterproduktionen der vergangenen Jahre und 2019 arbeiteten die beiden mit vielen jungen Mitarbeitern und förderten so in ihrem Bereich den Nachwuchs.

Der BILL Award für junge Talente ging an die 25 Jahre alte Studentin und Filmemacherin Kato De Boeck für ihren Abschlussfilm „Provence“, der dafür sorgte, dass viele ein Auge auf sie geworfen haben, weil von ihr noch einiges zu erwarten ist. Sie wurde sowohl von der Ultima-Jury, als auch über eine Onlinejury von Jugendlichen ausgezeichnet.