Die alte Brüsseler Börse wird eine offene Galerie und ein "Biertempel"

Über dieser offenen Galerie, auf dem zweiten Stockwerk, wird ein Erlebniszentrum zum Thema Bier entstehen, womit sich nach Jahren ein alter Traum von Sven Gatz erfüllt, denn dieser hatte eine Zeit lang als Vorsitzender des Dachverbandes der belgischen Brauer schon dafür plädiert, dass diese Börse nach ihrer Nutzung als Handelsplatz dem belgischen Bier gewidmet werden soll. Allerdings wird dies eine Art Museum werden, für dessen Zutritt Eintritt zu zahlen ist, so der Ur-Brüsseler Liberale:

„Etwa 100 belgische Brauereien arbeiten daran mit. Das sind also bei weitem nicht nur die Großen am Markt, die hier sein werden. Ziel ist in erster Linie, dass die Touristen die Kultur unseres belgischen Bieres kennenlernen. Danach kann man auch ein Bier trinken, entweder in der Skybar oben in der Kuppel oder in einem der vielen Brüsseler Cafés.“ Die Umbauarbeiten beginnen schon in diesem Sommer und Anfang 2023 soll die Börse in ihrer neuen Form (siehe auch die Illustrationen hierunter) eröffnet werden.