Die Nato fordert von Belgien den Ankauf zusätzlicher F-35-Kampfjets

Die Nato hält in ihren militärischen Planungen für die kommenden vier Jahre fest, dass Belgien 45 Kampfflugzeuge vom Typ F-35 plus drei Reservemaschinen vorhalten muss. Dies Planungen im Rahmen des sogenannten „Nato Defence Planning Process“, kurz „NDDP“, wurden bereits 2017 angedeutet und 2019 wiederholt, wie Verteidigungsminister Goffin im Parlamentsausschuss für Verteidigung am Mittwoch bestätigte.

Belgien bestellte 2018 34 Kampfjets vom Typ F-35 für eine Summe von 3,8 Mia. €. Diese Maschinen, die noch gebaut werden müssen, sollen ab 2025 die veralteten F-16er der belgischen Luftwaffe ersetzen, so der Plan. Ob unser Land auf die Forderung der Nato eingeht, sagte Goffin gegenüber dem Ausschuss nicht.

Ohnehin ist eine solche Entscheidung derzeit nicht zu treffen. Belgien hat noch immer keine reguläre Regierung und wird von einer geschäftsführenden Minderheitsregierung geführt. Und ganz nebenbei klafft im belgischen Staatshaushalt gerade ein Loch von rund 12 Mia. €…