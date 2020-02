EU-Abgeordnete warnen vor Antisemitismus beim Karneval von Aalst

Die EU-Abgeordneten, die zur Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus im europäischen Parlament gehören, machen sich große Sorgen um den Karneval von Aalst in Ostflandern. Sie rufen die Stadt Aalst in einem offenen Brief dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, „so dass der Aalster Karneval keine Plattform für Antisemitismus und Hass bleibt.“