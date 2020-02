EU-Haushaltsgipfel: Wichtiger Test für EU-Präsident Charles Michel

Zu denen, die sich große Sorgen machen, gehören nicht nur einige EU-Länder, z.B. aus Osteuropa, sondern auch die Bauern in der gesamten Union. Deshalb protestierten sie zu Beginn dieses Gipfels in Brüssel für das Beibehalten ihrer Zuschüsse. Michiel De Roo, ein Rinderzüchter aus dem belgischen Bundesland Flandern, erinnerte am Rande dieser Landwirte-Demonstration im Brüsseler Europaviertel daran, dass die Einnahmen aus Zucht und Verkauf von Fleisch zu gering seien, weil der Handel zu wenig zahlt. Diese Mindereinnahmen würden nur durch die EU-Agrarsubsidien kompensiert. Weniger Zuschüssen würden bedeuten, dass es weniger belgisches Frischfleisch geben würde, so De Roo. Dann müsse man eben Billigfleisch importieren, für das noch weniger an die Erzeuger gezahlt würde.