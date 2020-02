Flanderns MP Jambon will in London in Zeiten des Brexit die flämisch-britische Freundschaft auffrischen

Léon Spilliaert (1881-1946) hatte als in Ostende aktiver Künstler - die meisten seiner Werke entstanden hier - seinen eigenen melancholischen und für ihn typischen introvertierten Stil entwickelt. Spilliaert konnte in seine Gemälde Licht und Freiheit bringen und immer wieder war die Nordsee sein Motiv oder sie bildete den Rahmen seiner Inhalte. Er war auch von der nächtlichen Erscheinung der Nordsee und ihrer mysteriösen Schwärze fasziniert und konnte diese malerisch festhalten. Dabei nutzte er indische Tinte, die in seinen Bildern für ein feines Spiel zwischen Licht und Dunkelheit sorgte.

Spilliaert ist international auch rund 75 Jahre nach seinem Tod noch weitgehend unbekannt. Das liegt auch daran, dass nicht viele Werke öffentlich zu sehen sind. Rund 85 % seiner über 4.000 Werke - Gemälde und vor allem viele Zeichnungen - befinden sich in Privatbesitz. Nur wenige international renommierte Kunstmuseen haben überhaupt einen Spilliaert in ihrer Sammlung. Darunter ist immerhin das Metropolitan Museum in New York.

„Léon Spilliaert“ in der Royal Academy in London ist ab dem 23. Februar für das Publikum geöffnet und wird dort noch bis zum 25. Mai zu sehen sein. Ab Mitte Juni ist eine weitere Spilliaert-Ausstellung in Musée d’Orsay in Paris zu sehen, in der teilweise ganz andere Werke vorgestellt werden.