Start-ups schaffen in Belgien derzeit mehr Jobs als der Mittelstand

Der Einfluss von Start-ups auf den Arbeitsmarkt wird in Belgien deutlich unterschätzt. Nach einer Studie der Allfinanzgruppe KBC im Rahmen ihres Projektes „Start it @ KBC“ beschäftigen Start-ups durchschnittlich 4,8 Mitarbeiter und mittelständische Unternehmen „nur“ 2,5 Mitarbeiter. Und lediglich 1,4 % aller Start-ups in unserem Land bestehen nur aus einer Person.