Europa League: AA Gent und Club Brügge machten sich das Leben schwer

Die flämische Tageszeitung De Morgen brachte es am Freitag auf den Punkt: „Club schießt sich wieder in den Fuß.“ Club Brügge spielte im eigenen Jan Breydel-Stadion gegen ManU durchaus stark auf und erzielte schon in der 11. Spielminute mit einem Treffer von Emmanuel Dennis (Foto oben) die frühe Führung. Doch es gelang den „Blau-Schwarzen“ weder, einen Gegentreffer zu vermeiden, noch die Möglichkeit des Siegtreffers umzusetzen.

Und somit wird das Rückspiel in Manchester im Old Trafford-Stadion ungleich schwerer. In der 37. Minute erzielte Anthony Martial den Ausgleich für die Gäste aus der Premier League. Für Brügge war mehr drin, als nur ein 1:1, doch Riesenchancen von Mats Rits und von Odilon Kossounou (nach einer tollen Vorlage von Dennis) gingen daneben.