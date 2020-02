Kurzarbeit bei Audi in Brüssel: Im E-Tron-Werk fehlen wichtige Bauteile

Der deutsche Autobauer Audi kann in Brüssel vorübergehend keine Fahrzeuge von Typ E-Tron bauen, weil Bauteile für die Produktion fehlen. Die Rede ist von einem Fertigungsstopp von einigen Tagen, in denen Kurzarbeit angesagt ist. Nach Recherchen des Handelsblatts ist der Grund für diesen Produktionsstopp bei fehlendem Nachschub an Batterien für dieses Elektroauto zu suchen.