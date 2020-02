Regierungsbildung: 30 Unternehmer äußern sich in offenem Brief gegen neue Wahlen

„Durch das Ausbleiben einer neuen föderalen Regierung arbeiten unsere Unternehmen in einer beängstigenden Unsicherheit. Politischer Stillstand während 270 Tagen ist unternehmerisch total unverantwortlich. (…) Wenn unser strauchelndes Belgien eine Firma wäre, dann wäre sie schon lange den Bach runtergegangen“, so das Schreiben der Wirtschaftsbosse an die Politiker.

Die insgesamt 30 belgischen Unternehmer, die diesen unmissverständlich verfassten offenen Brief unterzeichnet haben, sind der Ansicht, dass sie mehr oder weniger gesunde Wirtschaft unseres Landes einigen in der Politik Sand in die Augen streut.