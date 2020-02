Sturm Dennis wehte Valentins-Ballons aus Flandern bis nach Weißrussland

Das Restaurant Økkerennoot in Oudenaarde in der Provinz Ostflandern hatte am Valentinstag eine originelle Idee und ließ herzförmige Ballons aufsteigen, an denen Geschenkgutscheine befestigt waren. Doch schon am 14. Februar sorgte das Sturmtief Dennis für heftige Windböen. Da dieser Sturm über ganz Europa wütete und in Richtung Osten wehte, machten einige der Ballons eine besonders weite Reise…