Wie eine neue digitale Plattform dem Antwerpener Hafen dabei helfen kann, Zeit und Geld zu sparen

Jan Van Dooren vergleicht das PortPlus-System mit einem Pitstop bei einem Formel 1-Rennen: „Jeder weiß, was seine oder ihre Aufgabe ist und arbeitet das schnell ab. So können die Rennwagen in Sekundenschnelle wieder auf die Rennstrecke rausfahren. Das wollen wir auch im Hafen erreichen. Dazu müssen wir alle Planungen und Aktivitäten auf einen Nenner bringen. Wenn wir einmal alle notwendigen Informationen über die Schiffe und die zu erwartenden Aktivitäten haben, können wir Ratschläge geben, wie eine optimale Planung aussehen kann. In dieser Hinsicht kann man das mit der Auto-App ‚Waze‘ vergleichen: Je mehr Autofahrer wissen, wo ein Stau ist, je besser kann anderen empfohlen werden, diese Orte zu umgehen.“