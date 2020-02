13 Personen wegen Kokainschmuggels über den Hafen von Antwerpen festgenommen

Am Dienstag waren 14 Haussuchungen in der Gegend von Aalst und in Brüssel ausgeführt und neun Personen verhaftet worden. Acht Personen bleiben in Untersuchungshaft. Am Donnerstagmorgen nahm die Polizei erneut Haussuchungen u. a. in Antwerpen, Beveren, Hamme und Zwijndrecht vor. Fünf Männer wurden zur Befragung mitgenommen. Mehrere Cryptophone (d. h. Telefone, bei denen die Gespräche verschlüsselt sind), zwei Fahrzeuge, ein Motorrad und Bargeld wurden beschlagnahmt.