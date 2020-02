Diebe klauen Geldsäcke bei der Königlichen Belgischen Münze

Der Einbruch wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Gebäude an der Pachecolaan in Brüssel verübt. Dort befindet sich auch die belgische Nationalbank. Die Täter entwendeten mehrere Geldsäcke, die allerdings nur mit wertlosen Münzen gefüllt waren. Weil der Alarm sofort losging und die Polizei schnell zur Stelle war, konnten die Täter mit ihrer Beute auf frischer Tat ertappt werden.

Die beiden Verdächtigen wurden nach dem Verhör frei gelassen. Sie müssen sich bereits am 5. März vor dem Strafgericht verantworten.