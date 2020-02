Seehunde an der belgischen Küste: am besten in Ruhe lassen

Nachdem Küstenurlauber dieser Tage mehrere Seehunde an der Küste erspäht hatten, stand das Telefon im Königlichen Institut für Naturwissenschaften nicht mehr still. Die Sorgen um die Seehunde seien völlig unbegründet, so Meeresbiologe Kelle Moreau: Die meisten Menschen wissen nicht, dass Seehunde stets häufiger an der belgischen Küste auftauchen. Viele Anrufer glauben daher, dass diesen Tieren unbedingt geholfen werden müsste. Hilfe brauchen aber nur die wenigsten Seehunde.