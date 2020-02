Sturmwarnung: Vielerorts werden Karnevalsumzüge abgesagt – Aalst beginnt eine Stunde später

Nachdem am Sonntagmorgen an der Küste eine Windgeschwindigkeit von 9 Beaufort gemessen wurde, warnen die Meteorologen vor Sturmböen in Belgien. Verschiedene Karnevalszüge , u. a. in der Provinz Antwerpen, wurden inzwischen abgesagt. In Aalst, wo der Karneval wegen der Antisemitismus-Kontroverse unter internationaler Beobachtung steht, ziehen die Narren und Paradewagen heute eine Stunde später als geplant durch die Straßen.