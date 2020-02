Verkehrssicherheit: E-Bikes beliebter denn je und Autofahrer noch immer zu schnell unterwegs

Die Anzahl der Radfahrer ist in Flandern erneut gestiegen und lag in diesem Jahr bei 69 %. In der Wallonie schwingt sich nur jeder Vierte (24 %) ab und zu in den Sattel. In der Brüsseler Region sind immerhin 30 % der Einwohner regelmäßige Radfahrer.

Beliebter denn je ist das E-Bike, insbesondere in Flandern, wo 22 % der Befragten mit Elektro-Antrieb in die Pedale treten. In Brüssel (8 %) und in der Wallonie (6 %) liegt der Anteil E-Biker bedeutet niedriger.