Aalster Karneval: mehr denn je unter Beobachtung

Der Karnevalsumzug von Aalst schlägt auch am Morgen danach hohe Wellen. Am Sonntag haben mehrere Gruppen, trotz oder gerade wegen der Kontroverse über die Judenkarikaturen vom vorigen Jahr, dasselbe Motiv erneut überspitzt dargestellt. Deswegen stand der Karnevalsumzug unter besonderer Beobachtung. Dass die Aalster Narren auch andere Themen, wie die belgische und internationale Politik oder auch die Königsfamilie aufs Korn nahmen, wurde fast nur am Rande wahrgenommen.