Flämische Filme „Binti“ und „Bloeistraat 11“ in Berlin als beste europäische Jugendfilme ausgezeichnet

Veerle Baetens will das viel beachtete Romandebüt von Lize Spit (unten) über das brutale Erwachsenwerden in der flämischen Provinz aus dem Jahre 2015 verfilmen. Baetens selbst war 2013 für die Hauptrolle in The Broken Circle Breakdown mit dem europäischen Filmpreis als beste Darstellerin ausgezeichnet worden.