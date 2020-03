Audi Brüssel nimmt am Mittwoch wieder die E-Tron-Produktion auf

Im Werk des deutschen Automobilherstellers Audi in der Brüsseler Gemeinde Vorst wird am Mittwoch wieder die Produktion von Fahrzeugen vom Typ E-Tron wieder aufgenommen. Die Produktion stand dort seit vergangenen Donnerstag still, da es einen Lieferengpass bei wichtigen Bauteilen gab. Am Montag machte ein Sprecher bei Audi Brüssel deutlich, dass die Bänder ab Mittwoch wieder rollen werden.