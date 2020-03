Belgisches Zentrum für Chancengleichheit empfängt 25 Klagen zum Karneval von Aalst

Das belgische Zentrum für Chancengleichheit, Unia, muss über 25 Klagen zum Karneval von Aalst befinden. Die Hälfte dieser Klagen gingen bereits vor dem Umzug am vergangenen Sonntag ein und die weiteren Klagen wurden danach eingereicht. Auch in diesem Jahr wurden wieder jüdische Klischees in Karnevalswagen und Verkleidungen genutzt, was bereits im vergangenen Jahr für einen Sturm der Entrüstung gesorgt hatte. Auch Belgiens die EU-Kommission äußerten inzwischen ihren Unmut.