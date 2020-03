Berufungsverfahren zur Bahnkatastrophe von Buizingen vor 10 Jahren

Am Montagnachmittag begann in Brüssel das Berufungsverfahren zur Bahnkatastrophe von Buizingen (Flämisch-Brabant) vor 10 Jahren. Am ersten Verhandlungstag ging es in erster Linie um Verfahrensfragen, um die Prozessagenda, sprich um die Termine für die Anhörungen und um andere Punkte. Beim Zugunglück von Buizingen waren 19 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 300 Reisende wurden zum Teil schwer verletzt.