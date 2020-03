Die belgische Bahn "pimpt" ihre Ticket-Bezeichnungen

Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB wird bis Anfang März die meisten ihrer bisher bekannten Produktbezeichnungen ändern. „Der Kunde muss wissen, was er kauft“, so die Begründung. Aus einer bisher B-Ausflug genannten Tageskarte wird z.B. das „Discovery Combi“. Bahnsprecher Bart Crols gab dazu an, man habe die neuen Bezeichnungen mit Reisenden getestet.