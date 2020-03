Gesundheitsministerin De Block: "Belgien ist auf das Coronavirus vorbereitet"

Man könne nach wie vor ohne Bedenken nach Italien in die Skigebiete reisen, doch „ein Nullrisiko gibt es nicht“, so der Virologe. Belgien arbeitet in Sachen Viren und/oder Pandemie mit einem Referenzlabor und mit zwei Referenzkliniken, so Ministerin De Block. Alle Ärzte und Hospitäler seien informiert und sensibilisiert: „Wir sind vorbereitet und momentan ist Belgien Corona-frei“.