Sieg in Dänemark: Belgian Lions auf dem Weg zur EM-Qualifikation

Zwei Siege in zwei Begegnungen. Bis jetzt scheint der Weg für die Red Lions in Richtung Europameisterschaft 2021 in Italien und Tschechien ohne Hindernisse zu verlaufen. Gegen die Dänen gab es am Montagabend einen sicheren 72:88-Sieg, der so gut wie nie gefährdet war. Nur im letzten Viertel hatten die Basketball-Herren einen kleinen Durchhänger, was jedoch quasi außerhalb der Gefahrenzone passierte.