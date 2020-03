Belgien bereitet sich konkret auf mögliche Coronavirus-Ansteckungen vor

Die Antwerpener Uniklinik UZA ist neben dem Brüsseler Sint-Pieters-Krankenhaus die zweite Referenzklinik in Belgien für Viren- und Seuchen-Ansteckungen. Hier wird gerade mit Containern eine neue Abteilung errichtet (Foto), in der mögliche Coronavirus-Patienten aufgenommen und behandelt werden können. Inzwischen häufen sich die Ansteckungen in den Nachbarländern Belgiens, weshalb in unserem Land konkrete Vorbereitungen getroffen werden.