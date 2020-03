Limburg: Weltkriegsbombe in Maasmechelen entschärft

In Maasmechelen in der Provinz Limburg ist am Mittwoch in den Mittagsstunden eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten in der Tulpenstraat entdeckt. Rund 150 Anwohner, die in einem Umkreis von rund 180 m rund um den Fundort wohnen, wurden zeitweise evakuiert.