Streik gegen Mindestdienstleistung in Gefängnissen bei Streik

Die Gewerkschaften der Gefängniswärter in Belgien haben für den 6. März eine Streikankündigung eingereicht. Sie wollen dann für 24 Stunden die Arbeit niederlegen, um gegen die Ankündigung von Belgiens geschäftsführendem Justizminister Koen Geens (CD&V) zu protestieren, nach der eine verpflichtete Mindestdienstleistung bei Streiks in Haftanstalten eingeführt wird. Dieses Thema ist seit langem ein Streitpunkt zwischen dem Minister in dem Gefängnispersonal.