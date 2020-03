Die belgische Polizei stellt eine digitale Datenbank zu Kunstdiebstählen auf

Die belgische Bundespolizei arbeitet derzeit an einer digitalen Datenbank in Sachen Kunstdiebstahl und will damit den Kampf gegen diese Art von Kriminalität verbessern. Gleichzeitig wird die SOKO Kunst und Antiquitäten auf Anordnung des scheidenden belgischen Innenministers Pieter De Crem (CD&V) verstärkt, wie die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd meldet.